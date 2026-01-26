Зимний турнир по рыбалке пройдет в Зарайске 8 февраля

Организаторы рыболовного турнира «Зарайская заруба» объявили о старте нового этапа соревнования среди любителей зимней рыбалки. Традиционный турнир, собирающий сотни поклонников активного отдыха на природе, пройдет неподалеку от деревни Пыжово.

Рыболовное состязание запланировано на 8 февраля. Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Однако организаторы предусмотрели обязательное сопровождение детей младше 16 лет взрослыми участниками. Необходимо заранее зарегистрироваться. Программа соревнований включает активную спортивную составляющую и развлекательную программу.

«Рыбалка начнется в 8 утра и продлится до полудня. Каждый участник сможет испытать свою удачу, используя классические снасти. Итоговая победа достанется рыболову, сумевшему добыть максимальный общий вес улова. Для поддержания честности борьбы правилами предусмотрено ограничение на одно удилище на каждого участника», — сообщили организаторы.

Разрешается применять традиционные наживки, включая мотыль, опарыша и червей. Наряду с классическими ограничениями на спортивные соревнования запрещены устройства типа эхолотов и подводных камер, а также любые манипуляции с уловом, направленные на помощь другим участникам. Участники обязаны соблюдать правила поведения и дисциплины. Нарушение указанных норм повлечет автоматическое исключение нарушителя из числа соревнующихся. Помимо основной спортивной программы запланированы конкурсы, горячий обед и традиционное чаепитие с самоваром. Финальным аккордом станет торжественное вручение призов победителям.