Зимний скоростной режим введут на трассах М-11 и М-4 в Подмосковье с 27 октября

Повышенный скоростной режим на трассах М-11 и М-4 до 130 и 110 километров в час отменяется с 27 октября. Теперь легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонны должны будут передвигаться по зимним правилам, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Автодор».

На дороге М-11 «Нева» со скоростью до 110 километров в час можно будет ехать от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области (с 59 по 147 километр). Также ограничения начнут действовать на северном обходе Твери (со 147 по 210 километр) и отрезке от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга (с 210 по 680 километр).

Превышать установленные значения нельзя и на М-4 «Дон» по обходу Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области (с 517 по 544 километр).

До 90 километров в час разрешен проезд на том же пути по обходу Ефремова в Тульской области с 297 по 322 километр.

В «Автодоре» отметили, что переход на зимний режим обеспечит безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле скоростные разрешения вновь увеличат.