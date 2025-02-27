Зимний сезон закрыли вечеринкой на льду в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Финальная зимняя дискотека на льду «Подкат засчитан» прошла на главном катке в городском парке Солнечногорска. Для гостей подготовили разнообразные конкурсы.

Вечеринку на льду организовали специалисты Молодежного центра «Подсолнух» и волонтеры. Самые активные участники конкурсов получили сертификаты и подарки от спонсоров. Также все желающие смогли согреться напитками в бесплатном чайном баре.

«На ледовой дискотеке участники смогли активно провести время и завести новые знакомства. Отличная возможность зарядиться позитивными эмоциями, провожая зиму», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Событие состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Жителей Солнечногорска также пригласили встретить весну и завершить Масленичную неделю на праздничной программе «Масленица, жги!», которая состоится 2 марта в городском парке у памятника Михаила Лермонтова. Начало программы в 12:00.

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