Зимний сезон закрыли вечеринкой на льду в Солнечногорске

Финальная зимняя дискотека на льду «Подкат засчитан» прошла на главном катке в городском парке Солнечногорска. Для гостей подготовили разнообразные конкурсы.

Вечеринку на льду организовали специалисты Молодежного центра «Подсолнух» и волонтеры. Самые активные участники конкурсов получили сертификаты и подарки от спонсоров. Также все желающие смогли согреться напитками в бесплатном чайном баре.

«На ледовой дискотеке участники смогли активно провести время и завести новые знакомства. Отличная возможность зарядиться позитивными эмоциями, провожая зиму», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.