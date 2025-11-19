Зимний сезон откроют в парках Чехова 1 декабря
На общественных пространствах муниципального округа начнется новый сезон в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Совсем скоро Городской парк культуры и отдыха и парк «Дубки» в селе Троицкое украсят праздничными гирляндами и оформят в фирменном стиле, а на территории установят наряженные елки.
Для посетителей будут подготовлены зимние активности: тюбинговые горки, лыжня, тир, фотозоны, фудкорт. Традиционно распахнет свои двери Резиденция Деда Мороза, которому можно будет написать письмо, а также поучаствовать в мастер-классах.
В парках также будут проходить различные мероприятия: 1 декабря «Открытие зимнего сезона»; 13 декабря «Парки. Сказки. Торжество»; 20 декабря «Зимние рекорды»; 27 декабря «Новый год под шубой»; 31 декабря «Путешествие в Новый год».
В новогодние каникулы гостей ждут рождественские гуляния, игры и мастер-классы.
В парках уже: заготовлено 11 тонн гранитной крошки для посыпки дорожек, 14 единиц уборочной техники и снегоуборочный инвентарь. Общественные пространства будут обслуживать 27 сотрудников. После снегопадов откроются тюбинговые горки и лыжня. Специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу появится у входа в парк в ближайшие дни.