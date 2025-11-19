Зимний сезон откроют в парках Чехова 1 декабря

На общественных пространствах муниципального округа начнется новый сезон в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Совсем скоро Городской парк культуры и отдыха и парк «Дубки» в селе Троицкое украсят праздничными гирляндами и оформят в фирменном стиле, а на территории установят наряженные елки.

Для посетителей будут подготовлены зимние активности: тюбинговые горки, лыжня, тир, фотозоны, фудкорт. Традиционно распахнет свои двери Резиденция Деда Мороза, которому можно будет написать письмо, а также поучаствовать в мастер-классах.

В парках также будут проходить различные мероприятия: 1 декабря «Открытие зимнего сезона»; 13 декабря «Парки. Сказки. Торжество»; 20 декабря «Зимние рекорды»; 27 декабря «Новый год под шубой»; 31 декабря «Путешествие в Новый год».