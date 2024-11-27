Зимний сезон откроется во всех парках Одинцова

Открытие зимнего сезона пройдет в парках Одинцовского округа. В программах запланированы активности для всей семьи.

Мастер-классы, интерактивные игры, выступления фигуристов, флешмобы, яркая анимация, творческие мастер-классы, предновогодние ярмарки станут частью программы. Все гости смогут приобрести уникальные подарки и сувениры к праздникам. На входах в парки гостей будут встречать «Теплые объятия» от ростовых кукол.

Также в парке Малевича гостей будет ждать самоварная станция. Для всех желающих в этот день откроется почта Деда Мороза и торжественно зажжется новогодняя иллюминация «Елочка гори».

В Одинцовских парках регулярно проходят мероприятия для гостей. В спортивную программу парка «Раздолье» входит силовая йога, занятия «Здоровая спина» и интервальные тренировки. Для детей также подготовили насыщенную программу.

В парке Малевича можно заняться заняться лыжероллерами, скандинавской ходьбой, бегом, круговыми тренировками.

Каждый вторник и пятницу в парке Героев 1812 года и городском парке Звенигорода проходят занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. Все желающие могут присоединиться бесплатно.

Подробную информацию о парках, расписание мероприятий и актуальные новости можно найти на сайте дирекции парков.

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