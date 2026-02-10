Зимний развлекательный проект с надувными аттракционами стартовал в Дубне

Новый зимний развлекательный проект для всей семьи стартовал в Дубне 8 февраля. В сквере им. Павла Журавлева дети и взрослые участвовали в веселых стартах с надувным спортивным оборудованием.

Участники соревновались на надувных лыжах, играли клюшками, сбивали кегли и пробовали удержаться в большом надувном колесе.

«Мы в этом надувном колесе с трудом могли удержаться на ногах, было очень скользко и очень смешно. Прекрасно повеселились», — рассказали жительницы Дубны Дарья Мананникова и Дарья Сазонова.

Всех гостей угощали горячим чаем, конфетами и печеньем. У самых маленьких наибольшим успехом пользовались надувные «пингвинчики-кегли» и «лошадки».

Зимние развлечения на улице для детей и взрослых продолжатся до конца февраля. Следующая встреча состоится в парке семейного отдыха — у костра будут петь песни и жарить зефирки, а в последнее воскресенье зимы запланировано изготовление скворечников.

«Сейчас, когда потеплело, мы организовали серию мероприятий выходного дня для всей семьи. Каждую неделю будем готовить разные программы. Первая встреча в сквере имени Журавлева прошла ярко, весело, по-семейному. Скоро выложим анонс следующего праздника», — поделился глава округа Максим Тихомиров.