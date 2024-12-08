«Зимний кубок» по футболу стартовал на обновленном стадионе в Подольске

Впервые зимние состязания за кубок Подольской федерации футбола проводят на теплом центральном поле спорткомплекса «Труд». Матчи проходят в выходные, турнир завершат к концу марта 2025 года.

Ежегодный турнир среди любительских команд «Зимний кубок» шесть на шесть и восемь на восемь проводят с 2011 года. В этом сезоне 58 команд из Подольска, Домодедова и Чехова подали заявки на участие в соревнованиях. В формате восемь на восемь выступит 21 команда, в формате шесть на шесть — 37 команд.

Участвуют в турнире футболисты в возрасте от 15 до 55 лет. Команды смешанные: выступить в состязаниях смогут и девушки.

Первый матч состоялся 7 декабря, состязания проходят по выходным дням, «Зимний кубок» завершится к концу марта 2025 года.

Напомним, в рамках «Народной программы» на поле стадиона «Труд» полностью обновили покрытие, его оборудовали системой подогрева. Теперь тренировки и соревнования здесь можно проводить круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».