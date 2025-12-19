Зимний краеведческий поход пройдет 21 декабря в Одинцове

В Одинцовском округе сотрудники Краеведческого общества разработали авторский туристический поход вдоль побережья реки Москва в окрестностях деревни Дунино. Маршрут посвящен огромному разнообразию местных природных и исторических достопримечательностей.

На маршруте путешественников ждут двухъярусный храм-памятник Михаила Архангела, на стенах которого размещена выставка военных артефактов, найденных поисковиками, а также побережье реки, поражающее воображение разнообразием геологических форм. Еще участники смогут увидеть речные террасы, скрывающие славянские селища.

«Учебно-познавательный, научно-популярный эколого-краеведческий маршрут пролегает на расстояние шесть километров», — уточнил руководитель «Краеведческое общество» Антон Кузнецов.

Группа будет передвигаться по маршруту, останавливаться на экскурсионных точках и интересных объектах. Продолжительность похода — около четырех часов.