Зимний город в объективе показали на фотовыставке в Ленинском округе

В центральной библиотеке Видного открылась экспозиция, посвященная зимним пейзажам и городским зарисовкам. Авторы работ — местные фотографы, которые много лет наблюдают за жизнью округа.

Десятки снимков вошли в выставку «Зима в городе». Ее подготовили сотрудники Историко-культурного выставочного центра. На кадрах — узнаваемые уголки Видного, заснеженные улицы и будни горожан в разные годы.

«Фотография помогает увидеть город глазами тех, кто его изучает. В каждом снимке не просто художественный образ, а история места», — рассказала заведующая выставочно-фондового сектора Ольга Панасюк.

На открытии гости встретились с авторами. Владимир Меньшов и Георгий Абраменко объяснили, как выбирали ракурсы, и показали знакомые места по-новому. Также в экспозиции представлены работы Константина Брылова, Вячеслава Гаевского, Ильи Тархова и Владимира Панова.

«Я переехала из Алматы и почти ничего не знала о Видном. Теперь открываю город через такие встречи и снимки», — поделилась жительница микрорайона Купелинка.

Выставка работает в центральной библиотеке до конца февраля. Вход свободный.