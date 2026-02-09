Зимний фестиваль снеговиков прошел во второй раз в Серпухове

Мероприятие состоялось 8 февраля сразу на нескольких спортивных площадках округа. Его главной целью стало использование возможностей снежной зимы для активного совместного отдыха жителей.

На стадионе «Труд» в создании снежных фигур участвовали команды местной спортивной школы «Звезда», клуба «Русский медведь», клуба «Равные возможности» и самого стадиона. На стадионе «Спартак» соревновались воспитанники дворца спорта «Надежда» и спортивной школы «Зубренок». В Протвино снеговиков лепили команды городской спортивной школы и Центра молодежных инициатив.

Заместитель главы округа Оксана Лебедева отметила, что фестиваль — это не просто соревнование, а возможность отложить телефоны и сплотиться за общим делом, создавая теплые воспоминания на всю зиму. Она поблагодарила участников за созданную атмосферу и пожелала, чтобы такие добрые традиции укреплялись.

Несмотря на мороз, на каждой площадке для участников подготовили горячий чай и открыли теплые раздевалки.