Зимний фестиваль санок прошел в Волоколамске

Традиционный праздник состоялся 14 февраля в городском парке. Участники представили на суд жюри креативные арт-объекты, созданные на основе обычных санок.

Организатором мероприятия выступил многофункциональный центр «Молодежное содружество». Перед началом основной программы все желающие присоединились к танцевальному флешмобу от «Волонтеров Подмосковья», который задал бодрое настроение на весь день.

Все желающие смогли присоединиться к акции «Письмо солдату» и поздравить бойцов с наступающим Днем защитника Отечества. Послания доставят адресатам вместе с гуманитарной помощью.

Среди конкурсных работ были санки в виде лошади, грузовика, цветка, снегиря и ящика с апельсинами для Чебурашки. Поддержать авторов пришли их друзья и близкие. После парада креативных экспонатов аниматоры провели развлекательную программу для детей и взрослых.

Первое место занял Савелий Лебедев с санками «Снегирек», второе — Георгий Головин с работой «Зимнее чудо», третье — Алия Трофимова с санками «Огненная лошадь». Все участники получили подарки от партнеров конкурса, а призеры — ценные призы.