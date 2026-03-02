Зимний фестиваль ГТО прошел в Лосино-Петровском округе

27 февраля на базе центра тестирования спортивной школы «Олимп» состоялся традиционный зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие объединило 12 команд предприятий, учреждений и организаций округа — всего более 70 участников в возрасте от 25 до 54 лет.

После торжественного открытия спортсмены приступили к испытаниям: стрельба, наклон вперед, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища, подтягивание на высокой перекладине и рывок гири. Каждый участник получил именной сертификат, подтверждающий его достижения.

Спортивная школа «Олимп» получила статус центра тестирования ГТО в октябре 2015 года. Нынешний фестиваль стал уже 11-м по счету и особенно символичен в 2026 году, когда страна отмечает 95-летие с момента основания комплекса ГТО.

Фестиваль вновь доказал: спорт объединяет коллективы, закаляет характер и дарит позитивные эмоции.