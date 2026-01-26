Зимний боулинг открыли в центральном парке для жителей Лобни

В Центральном парке Лобни 1 февраля стартует необычный зимний аттракцион — надувной боулинг с мягкими кеглями-снеговиками и ярким надувным шаром. С 26 января по 1 февраля во всех парках города пройдет насыщенная программа с мастер-классами, спортивными активностями, дискотеками и творческими встречами.

С 26 января в Центральном парке гостей ждут ретродискотека, хоровое пение 50+, мастер-классы по вязанию и росписи значков, а также «Чайный клуб настольных героев». Спортивная программа включает традиционный забег «5 верст», занятия скандинавской ходьбой и детскую дискотеку. 27 января в парке «Киово» пройдут викторины, чтения «Сказки вслух» и интерактив «Библиотека теней». 30, 31 января и 1 февраля там же состоятся мастер-классы по лепке из воздушного пластилина, бисероплетению и работе с эпоксидной смолой.

В парке «Река времени» 31 января и 1 февраля запланированы веселые старты, физкульт-минутки, дискотека и викторина. А в Лобненском лесопарке пройдут занятия молодежной театральной студии, мастер-класс «Рисунок антистресс», театрализованные постановки, кинопоказ фильма «Пальма», тренировка по брейку и квиз по вселенной Гарри Поттера с чаепитием. Все мероприятия доступны для посетителей 0+.