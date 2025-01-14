Зимние сборы для воспитанников клуба «Шторм» прошли в Воскресенске

Курсанты военно-патриотического клуба справились со всеми испытаниями. Программа зимних сборов была очень насыщенной и разнообразной.

Ребята занимались общей физической, строевой и тактической подготовкой, изучали топографию, пилотирование беспилотных летательных аппаратов, основы медицины и первой помощи пострадавшим, а также учились стрелять и обращаться с оружием. Все эти дисциплины способствуют развитию выносливости, способности оперативно принимать решения в сложной ситуации и укреплению командного духа.

На практических занятия воспитанники клуба «Шторм» применяли полученные знания и навыки в условиях, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям. Курсанты также отработали эвакуацию пострадавшего, чтобы быть готовыми к возможным экстренным ситуациям.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.