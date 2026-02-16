Зимние развлечения для жителей организовали в парках Балашихи

В парках крупнейшего округа Подмосковья всю неделю будут проходить спортивные и культурные программы. Посетителей ждут лыжные тренировки, забеги, разминки и интеллектуальные игры.

Посетителей парка «Пехорка-лес» приглашают на дыхательную гимнастику в понедельник в 11:30 и в пятницу в 10:00. А во вторник, среду и четверг в 16:00 — на занятия по ОФП. Кроме того, в четверг в 13:40 здесь начнется интеллектуальная программа, планируются и активные игры с детьми. Все мероприятия проходят на площадке возле стадиона.

Спортивная неделя стартовала и в Ольгинском лесопарке: во вторник в 18:00 и в 18:30, а также в четверг в 8:00 здесь проведут детскую лыжную тренировку. Спортсменов от 14 лет приглашают на взрослую лыжную тренировку. Она пройдет в четверг в 18:30 и в 19:00. Всех желающих будут ждать возле кафе «Ботаника».

Не менее активные программы запланированы в парке «Заречная». Во вторник и четверг в 20:00 здесь состоится забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Также во вторник с 13:00 начнется культурно-развлекательная программа, которая включает дискотеку и лектории. А в среду в 11:30 посетители парка поучаствуют в разминке и ОФП.

Гости парка «Солнечная» соберутся в среду в 10:10 возле входной группы на активную разминку и зимнюю общефизическую подготовку.

Парк «Пехорка» организует на площадке у коворкинга занятия по скандинавской ходьбе в среду и четверг в 14:00. А еще в четверг в 15:20 проведут веселье старты. Кроме того, в этот день в 15:00 стартует культурная программа, в которую войдут интерактив, диско и эколекторий.

В «Пестовском» парке во вторник и четверг в 12:00 пройдут тренировки по скандинавской ходьбе. В субботу в 9:00 запланирован дружеский старт «5 верст», а с 12:30 жителей приглашают на игровую программу, детскую дискотеку, викторину и эколекторий.