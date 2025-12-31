Зимние гуляния пройдут в парке Одинцова 2 января

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителей и гостей Одинцовского округа приглашают на большой зимний праздник, который пройдет в парке культуры, спорта и отдыха 2 января. Программа обещает быть насыщенной и подойдет для всей семьи.

Любителей активного отдыха ждет создание построек из снежных блоков — это отличный повод проявить фантазию и превратить обычный снег в зимнее искусство.

Рядом будет работать творческая локация: мастер-класс «Новогодний шар», на котором каждый сможет создать праздничный сувенир своими руками. Занятие длится от 15 минут, но участие в нем по предварительной записи.

Детей и взрослых в этот день будут развлекать участием сказочных героев, а когда активные развлечения останутся позади, гостей ждет уютный вечерний показ фильма «Елки 1».

Праздник на Лазутинке пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье».