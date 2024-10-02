Администрация Серпухова проверила готовность коммунальных служб к зиме

Основным вопросом обсуждения на оперативном совещании в администрации Серпухова стала подготовка к зимнему периоду. Ответственные службы доложили о своей готовности к снегопадам.

Содержанием муниципальных дорог, тротуаров и общественных территорий в округе занимается Комбинат благоустройства. Планируется, что расчищать трассы от снега выйдет большое количество техники, оборудованной системой ГЛОНАСС, которая дает возможность контролировать все маршруты. За уборкой снега и обработкой улиц пескосоляной смесью будут наблюдать с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Для работ по содержанию улиц и дорог в зимний период заключены контракты на поставку технической соли и песка. На остановках общественного транспорта до 1 ноября поставят ящики для реагентов. Также на совещании выбрали места складирования снега на территории округа. Для содержания снегосвалки приобретен бульдозер.

Уборкой снега также будут заниматься 309 человек — дорожные рабочие и дворники. Штаб по зимнему содержанию начинает работать с 1 ноября, при сильных снегопадах он будет функционировать круглосуточно.

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