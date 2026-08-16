Журналисты из Серпухова вошли в тройку лидеров Журналиады

15 августа в деревне Вялки Раменского городского округа прошла XIV Журналиада, организованная Союзом журналистов Подмосковья. В соревнованиях приняли участие девять подмосковных команд и одна юниорская сборная.

Соревнования открыла председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова. Многие участники приезжают на ежегодную Журналиаду не первый год.

Честь Серпухова в этот раз защищала команда муниципального информационного агентства. Корреспонденты, операторы и монтажеры на время отложили камеры и микрофоны и взяли в руки спортивный инвентарь.

Серпуховичи показали высокие результаты в нескольких дисциплинах. Команда заняла первое место в эстафете, вторые места — в перетягивании каната и стрельбе, третьи — в баскетболе и сборке автомата на время. В общекомандном зачете представители Серпухова стали третьими.

В рамках Журналиады также подвели итоги творческого конкурса «Спортивное Подмосковье» среди журналистов, освещающих спорт и здоровый образ жизни.

Первое место в номинации «Лучший репортаж» среди телевизионных СМИ заняла директор муниципального информационного агентства Мария Панкратьева. Ее специальный репортаж был посвящен молодежным соревнованиям в инновационных видах спорта. Работу также отметили операторы Михаил Панкратьев и Денис Хакимов.

В номинации «Лучший репортаж» среди печатных СМИ первое место присудили главному редактору серпуховского еженедельника Оксане Потаповой. Жюри отметило ее материал об адаптивном футболе и популяризации спорта. За эту работу журналист также получила благодарность военно-патриотической организации.

Соревнования традиционно проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Эти победы доказывают, что настоящий журналист сегодня — это не только мастер слова и кадра, но и человек с активной жизненной позицией, умеющий работать в команде, брать высоты и в творчестве, и в физической борьбе. Новых ярких побед, только первых мест впереди. Вы лучшие!» — прокомментировала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.