Журналистов из Серпухова отметили на всероссийском конкурсе «Вся Россия — 2025». Итоги двух профессиональных конкурсов объявили в Сочи.

Директор «Серпуховского информагентства» Мария Панкратьева и главный редактор газеты «МК в Серпухове» стали дипломантами конкурса на «Лучшее журналистское произведение — 2025». Они оказались единственными финалистами среди авторов из Московской области.

На конкурс подали более 600 заявок от ведущих представителей радио, телевидения, печатной прессы и интернет-порталов со всей России. Члены жюри отметили документальный фильм Марии Панкратьевой и Михаила Панкратьева «На пути к победе» о подвиге ветерана СВО, кавалера ордена Мужества Игоря Старовойта.

Наградой отметили цикл публикаций Оксаны Потаповой «Научный полк: фронтовики Великой Отечественной» об ученом, сражавшимся за Родину. Проект получил диплом конкурса — «Вся Россия — 2025» в номинации «Спецпроект».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вручил награды журналистам из Серпухова и подчеркнул, что они поднимают социально значимые темы.

Форум современной журналистики «Вся Россия» проводится в 29-й раз. В нем приняли участие более тысячи авторов из-за рубежа и России.