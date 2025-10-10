Журналисты из Серпухова стали призерами международного фестиваля «Братина»

Журналисты из Серпухова поучаствовали в фестивале медийного творчества «Братина» и завоевали несколько наград. Мероприятие посетили более 100 профессионалов, 51 творческое объединение, включая 21 молодежную телестудию, из 25 регионов России, а также Китая, Беларуси и Сербии.

На конкурс представили более 350 работ. В результате Сюжет «Божий промысел в цвете смальты» шеф-редактора ОТВ-Серпухов Ирины Зайцевой и оператора, режиссера монтажа Михаила Панкратьева набрал 309 голосов и занял первое место в номинации «Репортаж с колес».

Проект «Песни Победы на ОТВ-Серпухов», созданный главным редактором телеканала Олесей Акинфеевой и оператором Владиславом Кузьминым, получил диплом II степени в номинации «Связь поколений».

Начинающие авторы из объединения «Школа журналистики» медиалаборатории «БиоТех-Пущино» под руководством педагога и режиссера Дианы Ларионовой победили в номинации «Вечный огонь памяти». Сюжет юнкорра Дарьи Хомутовой «Волонтеры. Своих не бросаем» также отмечен жюри на высоком уровне.