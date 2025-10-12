Журналисты из Серпухова стали победителями общероссийского медиафорума

Над кинолентой работали директор Муниципального автономного учреждения «Серпуховское информационное агентство», руководитель Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева, операторы Михаил Панкратьев и Денис Хакимов. Это фильм о тех, кто возрождает утерянные традиции колокольного дела, сохраняет культурный код православного человека.

Съемки продлились два года. Они проходили в Серпухове, Сергиевом Посаде, Москве, Владимирской области.

Отметим, что медиафорум «Народные промыслы России» проходит в Кирове уже второй год. В этот раз на конкурс поступило 200 работ от участников из 40 регионов России. Мероприятие организуют правительство Кировской области и холдинг ВГТРК.