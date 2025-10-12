Журналисты из Серпухова стали победителями общероссийского медиафорума
Телеканал ОТВ-Серпухов вошел в число победителей второго общероссийского медиафорума «Народные промыслы России». Специальный приз за раскрытие темы духовного наследия присудили документальному фильму «Голос церкви».
Над кинолентой работали директор Муниципального автономного учреждения «Серпуховское информационное агентство», руководитель Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева, операторы Михаил Панкратьев и Денис Хакимов. Это фильм о тех, кто возрождает утерянные традиции колокольного дела, сохраняет культурный код православного человека.
Съемки продлились два года. Они проходили в Серпухове, Сергиевом Посаде, Москве, Владимирской области.
Отметим, что медиафорум «Народные промыслы России» проходит в Кирове уже второй год. В этот раз на конкурс поступило 200 работ от участников из 40 регионов России. Мероприятие организуют правительство Кировской области и холдинг ВГТРК.