Журналисты из Богородского округа примут участие в спортивных состязаниях

Тринадцатый раз в Подмосковье пройдут традиционные спортивно-технические состязания между представителями средств массовой информации «Журналиада Подмосковья». Среди участников — команда из Богородского округа.

Мероприятие проведут 23 августа на базе спортивно-развлекательного центра «Нахимов» в Раменском городском округе. В рамках подготовки к состязаниям юнармейцы Центра допризывной подготовки молодежи провели тренировку по сборке-разборке автомата Калашникова с представителями сборной команды Богородского округа.

Лучший результат показал корреспондент из Богородского медиацентра Даниил Гуськов, сумевший быстрее всех собрать и разобрать оружие. Журналист признался, что улучшил собственный результат с одной минуты до 36 секунд. До этого последний раз Даниил тренировался лишь в школьные годы.

Отметим, что в программу соревнований вошли шесть видов упражнений: перетягивание каната, эстафета, дартс, «Гусеница», стрельба в тире и сборка-разборка автомата Калашникова.