Журналистов из Воскресенска наградили в День города

Итоги конкурса журналистского мастерства «Живем, работаем, творим для Воскресенского края» подвели в Воскресенске. В текущем году на конкурс подано 39 работ в десяти номинациях.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с председателем Союза журналистов Подмосковья Натальей Чернышовой наградили победителей и поздравили с Днем России и Днем города.

Алексей Малкин лично вручил специальный приз юнкору объединения «Жирафы пера» Дарье Тамбеевой за интервью об учителе истории. Даша талантливая и увлеченная девушка, мечтающая поступить на журфак и стать профессиональным журналистом.

Цель конкурса заключается в выделении работников СМИ, ветеранов журналистики и творческой молодежи, рассказывающих о городе и его жителях. Этот конкурс проводится Воскресенским отделением Союза журналистов Подмосковья традиционно при поддержке областного союза, главы округа и Московской областной думы.

Высокий уровень работ, постоянное участие и новые участники свидетельствуют о том, что этот конкурс не просто соревнование, а добрая традиция собирать творческих и увлечённых своей профессией людей.