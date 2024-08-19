Журналистов и блогеров Подмосковья пригласили на конкурс сельских проектов

Конкурс проектов, создающих благоприятный образ российской глубинки, запустили в Министерстве сельского хозяйства России. Журналисты и блогеры смогут побороться за денежные премии.

Прием заявок на конкурс «Моя Земля — Россия» продлится до 30 сентября. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что на суд жюри принимаются проекты по определенной тематике. Это могут быть публикации о фермерах и фермерских хозяйствах, развитии агротуризма, сельскохозяйственных династиях и многом другом. Цель — создание положительного образа российской глубинки и популяризация труда в сфере АПК.

Участниками конкурса могут стать журналисты российских СМИ и индивидуальные авторы, в том числе блогеры. Узнать подробнее о номинациях и условиях участия можно на сайте проекта.

Победители получат денежные призы. Премия за первое место составит 90 тысяч рублей, за второе — 60 тысяч, за третье — 41 тысячу рублей.

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