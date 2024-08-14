Журналистов и блогеров Подмосковья пригласили на конкурс Минсельхоза России

Стартовал прием работ на всероссийский конкурс информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля — Россия 2024». Участие в конкурсе могут принимать как представители медиасообщества Московской области, так и индивидуальные авторы, включая блогеров.

В этом году конкурс предлагает разнообразные номинации, как для средств массовой информации, так и для индивидуальных участников. Для СМИ доступны категории «Спорт для всех», «Национальный колорит», а также специальные номинации, посвященные Году семьи.

Победителей каждой из номинаций ждет приз. Так, за первое место организаторы предусмотрели 90 тысяч рублей, за второе — 60 тысяч рублей, а за третье — 41 тысячу рублей.

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья добавили, что для участия в конкурсе принимаются работы, которые вышли в эфир с 1 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Заявки можно подать на официальном сайте.

Итоги конкурса будут подведены в октябре. Победителей наградят на торжественной церемонии.

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