Журналистка из Серпухова сняла фильм об исчезнувшем заповеднике Подмосковья

Фильм повествует о поиске следов утраченных участков Московского Государственного заповедника, основанного в 1945 году. Он состоял из пяти изолированных участков, которые выбрал Александр Протопопов после обследования природы Подмосковья в 1938–1940 годах. Заповедники функционировали до их закрытия в 1951 году.

После года работы по поиску исторической информации, изучения архивов, дневников и воспоминаний специалисты Приокско-Террасного заповедника — единственного сохранившегося в Подмосковье — отправились в экспедицию. К путешествию присоединилась Олеся Акинфеева.

За четыре дня команда объехала территории бывшего Московского заповедника. Путь пролегал через живописные места, болота, леса и поймы с журавлиными стаями. Экспедиция сопровождалась капризами погоды, но автору фильма удалось показать первозданную красоту природы.

После завершения сеанса в зале долго не смолкали аплодисменты. «Тропами Протопопова» — трогательное напоминание о том, как хрупко наше природное наследие и как важно сохранить его для будущих поколений.