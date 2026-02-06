Журналист РИАМО присоединилась к дорожникам в борьбе со снегопадами

В Рузском округе, на улице Федеративной, собственный корреспондент РИАМО в Рузе Екатерина Данилина решила лично помочь коммунальщикам в уборке снега. Она облачилась в спецодежду «Мосавтодора» и взялась за инвентарь, чтобы вместе с дорожниками очистить территорию от последствий затяжных снегопадов.

Сегодня специалисты не только убирают снег, но и обрабатывают тротуары песком, чтобы предотвратить образование гололедицы в период сильных морозов. Имея опыт в борьбе с сугробами и наледью, Екатерина восхищена практически круглосуточной работой специалистов «Мосавтодора» и благодарна им за труд во имя комфорта жителей Рузского округа.

Работники «Мосавтодора» рады любой поддержке. Они отмечают, что помощь от жителей делает работу легче. Чтобы поднять настроение дорожникам, журналистка угостила их шоколадками.