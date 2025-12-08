Журналист провела мастер-класс для школьников Щелкова

Старшеклассники щелковской школы № 3 получили возможность пообщаться с тележурналистом и медиатренером Кирой Железняк. В рамках мастер-класса, который она провела для подростков, обсуждались тонкости управления социальными сетями и секреты создания качественного контента.

На мероприятии ученики получили возможность узнать о карьерном пути эксперта, ее достижениях на телевидении и задать вопросы, касающиеся их собственных творческих начинаний. Кира Железняк поделилась советами по развитию личных аккаунтов в социальных сетях и рассказала о ключевых аспектах, влияющих на качество видеоконтента. Она подчеркнула важность грамотного построения собственного блога и необходимость постоянного саморазвития в условиях быстро меняющегося цифрового мира.

Кира Железняк акцентировала внимание на том, что современным специалистам необходимо совершенствовать навыки работы с информацией и визуальным контентом.

«Считаю важным повышать уровень медиаобразования. Я надеюсь, что в дальнейшем подобные мастер-классы, где профессионалы передают свой опыт, будут востребованы», — сообщила Кира Железняк.