Журналист «Комсомолки» подарил книги детям из семейного центра под Коломной

В семейном центре «Вдохновение» коломенского села Непецино живут дети из Курской области. Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Рогоза приехал в Коломну, чтобы навестить ребят и подарить им книги.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза встретился с воспитанниками семейного центра «Вдохновение». Он рассказал ребятам из Курской области о своей книге «Добруши и кошули. Тайна башни». Ее и набор других книг для детей разных возрастов сотрудники «Комсомолки» передали в библиотеку семейного центра. Это пособия по рукоделию, кулинарии, истории, а также сборник русских народных сказок для самых маленьких.

В свою очередь, ребята вручили корреспонденту рисунок, на котором изобразили букет цветов у окна.

«Он очень теплый, душевный. Теперь этот рисунок висит на стене в моем кабинете. На добрую память», — поделился Александр Рогоза.

Напомним, в августе 2024 года в Коломну из Курской области приехали 34 ребенка в возрасте от четырех до 17 лет. На базе семейного центра «Вдохновение» для них организовали пункт временного размещения. Детей и сопровождающих их взрослых поселили в семейных блоках с двухместными и трехместными комнатами.

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