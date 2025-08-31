Журналиада Подмосковья прошла в Раменском

Более 120 представителей средств массовой информации приняли участие в профессиональных состязаниях. Они состоялись в Раменском округе.

Поддержку этому мероприятию оказало Министерство физической культуры и спорта Московской области. На журналиаде подвели итоги журналистского конкурса «Спортивное Подмосковье», наградив победителей.

После за победу поборолись 12 команд. Они преодолели шесть спортивных испытаний, в том числе эстафету.

Раменский на соревнованиях представили активисты местного медиацентра и школьного медиацентра «Объектив». Тренироваться они начали задолго до турнира. Некоторые участвуют в подобных состязаниях не впервые.

Победителем журналиады Подмосковья стала команда из Балашихи. Серебряным призером заняла профессиональная сборная из Мытищ. Третье место заслуженно завоевала команда из Электростали.