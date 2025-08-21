Журавлят спасли в центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамске

Руководитель центра Павел Рожков доставил яйца в Волоколамск в термоконтейнере, где их поместили в оптимальные условия для инкубации. В начале июня вылупились два птенца — самец и самка. Сейчас двухмесячные журавлята изучают окружающий мир, учатся есть, гулять по вольеру и общаться со специалистами.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия напоминает: если вы находите птенца на земле, не нужно брать его в руки или кормить — чаще всего родители рядом и заботятся о нем. Лучше оставить птенца на месте, чтобы не мешать природным инстинктам.

Если птенец явно травмирован — сломано крыло, есть другие повреждения или он болеет, или если место опасно для будущего вылупления, следует обратиться к ветеринару. Контакты ближайшей клиники можно узнать по телефону: 8 (495) 668-01-25 или через региональный портал госуслуг.