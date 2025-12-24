Жуковский стал лучшим в сфере здравоохранения в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье определили лидеров социального блока по итогам 2025 года. Городской округ Жуковский стал лучшим в номинации «Инвестиции в здоровье».

В Жуковской областной клинической больнице работают 22 стационарных профильных отделения, четыре региональных центра, в том числе сосудистый, урологический, центр спасения конечностей и травматологический.

В учреждении также проводят эндопротезирование в соответствии с международными стандартами — замену разрушенного голеностопного сустава искусственным имплантом. Он восстанавливает нормальную биомеханику стопы.

Помимо этого, новый отечественный маммограф закупили для больницы в Жуковском в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За это время выполнили более пяти тысяч процедур. По региональной программе развития здравоохранения открыли рентген-кабинет в травматологии.

«Мы получили эту награду благодаря совместной работе главного врача Жуковской областной клинической больницы Лилии Алиевны Бусыгиной, ее команды и жителей нашего города», — отметил Андроник Пак.