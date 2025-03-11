Жуковский примет участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

В России стартует ежегодная акция «Сдаем вместе». К ней присоединятся образовательные учреждения Жуковского. Родители школьников смогут поучаствовать в пробной сдаче госэкзамена вместе со своими детьми.

Школа № 13 проведет такой экзамен 14 марта. Остальные образовательные учреждения организуют тестирование с 17 по 31 марта.

Цель акции — помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, которое связано с подготовкой к ГИА, а также продемонстрировать процедуру проведения экзамена.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно обратиться к классному руководителю школьника. В день акции важно не забыть взять с собой паспорт и черную гелевую ручку.

В этом году участники напишут ЕГЭ по математике базового уровня. Будут использоваться сокращенные контрольные измерительные материалы. Дополнительная подготовка не требуется.