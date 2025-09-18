Жостовская фабрика выпустила мерч с футбольной командой Азамата Мусагалиева

Жостовская фабрика декоративной росписи и футбольный клуб 10, выступающий в российской медиалиге, представили совместный мерч в рамках матча с уральской командой «СиндЕкат». Игроки ФК 10 вышли на поле в ветровках с цветочным принтом, в который вписан логотип клуба. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«ФК 10 давно вышел за рамки футбольного поля. Мы говорим с молодежью на понятном им языке — через стиль, через культуру, через уважение к своим корням и самоопределение. Этот проект с Жостовской фабрикой — не про ретро, это про живое наследие, которое может быть модным, дерзким, актуальным», — прокомментировал совместную работу президент клуба Азамат Мусагалиев.

В коллекцию вошли ветровки, футболки и традиционные жостовские подносы, расписанные вручную мастерами фабрики — цветы создавались Евгенией Мешковой, а клубная символика — Натальей Соколовой. Художники обновили классическую роспись, совместив традиционные цветочные мотивы с символикой клуба.

«Для нас проект — это способ продемонстрировать жостовскую роспись с новой стороны: на куртках, футболках, уличной одежде, но при этом не дать ей потерять своей сути. Показать, что народный промысел может органично вписываться в современный контекст и быть востребованным среди абсолютно разной аудитории», — рассказал генеральный директор Жостовской фабрики Андрей Климачев.

Кроме того, в рамках проекта ФК 10 ввел новую традицию: в начале матча капитан команды вручает соперникам эксклюзивный жостовский поднос из коллекции вместо вымпела. Впервые это сделали на игре с ФК «Тандем» в июне 2025 года.