ЖК в Одинцовском округе стал победителем областного конкурса проектов

Жюри конкурса «Лучший проект Подмосковья-2025» выбрало победителя в номинации «Жилье». Им стал клубный квартал Skolkovo ONE в Заречье — жилой комплекс бизнес-класса, который построили рядом с Мещерским парком, недалеко от Москвы.

Руководитель отдела продаж Skolkovo One Татьяна Троценко рассказала, что над архитектурой комплекса работало известное московское бюро APEX. Ландшафт разработали в стиле «английский сад» — никаких четких линий, все мягко и естественно. Кроме того, во дворе высадили более 50 деревьев: лиственницы, ели, сосны, дубы. Среди них — краснокнижный черешчатый дуб, который стал настоящим украшением двора. Кустарников насчитывается около 1300: и лиственных, и хвойных.

Сами дома тоже необычные: с арками, колоннами и большими панорамными окнами — до 2,8 метра высотой. Как рассказала Татьяна Троценко, главной задачей было сделать не типовой дом, а место, где хочется жить.

Диплом победителя девелоперу вручила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Стоит отметить, что квартал уже готов: первые корпуса сданы, жильцы въехали.