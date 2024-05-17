ЖК «Новая Алексеевская роща» построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 11:39 ЖК «Новая Алексеевская роща» построят в Подмосковье ГК «Гранель»

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Жилой комплекс «Новая Алексеевская роща» построят в Балашихе. Там откроют социальные объекты, парковку и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, работы в корпусах № 1, № 2, № 3, № 4 ведет ГК «Гранель». На территории ЖК также обустроят стоянку на 500 мест, работы уже выполнили на 60%. Там откроют детский сад на 250 мест, школу на 1230 учеников и поликлинику. На первых этажах зданий разместят магазины, кафе, отделения банков, аптеки и многое другое.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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