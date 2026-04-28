ЖК «Киноквартал» в Королеве достроят в начале 2027 года

В Королеве строят тематический жилой комплекс «Киноквартал». Возведение началось в июле 2024 года.

Строительная готовности достигла 34%.

Инспекторы Главгосстройнадзора накануне проверили, как проходит процесс возведения корпуса № 2, получившего название «Режиссер».

Он рассчитан на 298 квартир. Комплекс будет восьмисекционным и разноуровневым — от семи до девяти этажей. На цокольном уровне разместят паркинг на 138 мест, а также кладовые.

На первых этажах откроют магазин, аптеку, небольшой музей кино и предприятия сферы услуг.

Жилой комплекс находится на берегу Клязьмы на территории бывшего дома творчества кинематографистов «Болшево». В общей сложности появятся три корпуса: «Сценарист», «Актер» и «Режиссер».

Завершить строительство планируют в первом квартале следующего года.