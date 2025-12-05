ЖК «G3 Театральный» построят в Раменском

В Раменском продолжается строительство жилого комплекса «G3 Театральный». Активные работы проходят на площадке дома № 2.

В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что специалисты почти завершили утепление контура фасада, а облицовка керамогранитом выполнена уже на 40%.

Рабочие провели остекление и сейчас монтируют в коммерческих помещениях витражи, а также устанавливают инженерные системы. Котельная уже запущена, поэтому в здании тепло.

В детском саду, который будет рассчитан на 65 мест, штукатурят стены и готовятся к укладке пола.

Возле дома обустроили песчаное основание для парковки и проезжей части.

Рядом с жилым комплексом находится станция третьей линии Московских центральных диаметров Ильинская.