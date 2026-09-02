ЖК, детский сад и поликлинику построят на месте «Снежкома» в Красногорске

На территории бывшего всесезонного горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске планируют возвести жилой комплекс, детский сад и поликлинику, рассказали АГН «Москва» в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Участок земли входит в зону комплексного развития территории. Такой механизм позволяет сбалансированно застраивать участок, одновременно создавая жилую среду, социальные учреждения и подводя необходимые инженерные сети.

«Градостроительный регламент в отношении КРТ-100 в городском округе Красногорск предусматривает строительство 104 тысяч квадратных метров жилья с предельной этажностью 29 этажей, детского сада минимум на 275 мест, поликлиники минимум на 66 посещений в смену, а также финансирование инвестором создания не менее 502 новых мест в существующих школах», — уточнили в комитете.

Согласно региональным стандартам домостроения, первые уровни жилых зданий высотой более 12 этажей отводят под коммерческую деятельность, общественные пространства и технические нужды.

«Предполагаемая в соответствии с градрегламентом площадь благоустройства и озеленения — более 16 тысяч квадратных метров», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, документация по планировке еще не утверждена, а разрешения не выданы.