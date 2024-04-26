ЖК «Бригантина» построят на набережной в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 11:35 ЖК «Бригантина» построят на набережной в Долгопрудном ГК «Гранель»

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Жилой комплекс «Бригантина» построят на набережной канала имени Москвы в Долгопрудном. Возведением объекта займется ГК «Гранель», сообщили в Минжилполитики Московской области.

На данный момент в секции № 1 корпуса № 2 завершили устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа, продолжаются монолитные работы. Во второй секции ведется армирование фундаментной плиты.

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Многоуровневый наземный паркинг в жилом комплексе уже поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 813 машиномест.

На территории ЖК «Бригантина» уже построили четыре дошкольных учреждения и детскую поликлинику. На первых этажах заселенных домов открыли магазины, кафе, пекарни и другие коммерческие объекты. Проектом также предусмотрено строительство еще одного детсада, школы и взрослой поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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