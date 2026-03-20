ЖК «Богдановский Лес» построят в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается реализация первого этапа масштабного жилого проекта. Группа компаний «Самолет» сосредоточила усилия на работах в комплексе «Богдановский Лес».

Будущим жильцам доступны 1618 квартир различной конфигурации. Архитекторы предусмотрели в проектах отдельные помещения для бытовых нужд, а также эффектное угловое остекление, которое наполнит комнаты светом.

Первые этажи зданий отвели под коммерцию и сферу услуг. Там откроют кафе, небольшие продуктовые магазины, парикмахерские и пункты выдачи интернет-заказов. Параллельно с возведением стен строители взялись за преображение придомовых территорий: там укладывают дорожки и монтируют малые архитектурные формы.

Во дворах появляются игровые площадки для детей, зоны для занятий спортом с тренажерами под открытым небом, столики для пикников и даже площадки для баскетбола и настольного тенниса.

Особое внимание уделят безопасности и комфорту: дворовые пространства сделают закрытыми для посторонних, а также предусмотрят продуманную систему освещения.

В региональном Министерстве жилищной политики отметили, что комплекс находится в экологически чистом уголке. Расстояние до МКАД по Володарскому шоссе составляет всего 17 километров, а по соседству находятся лесные массивы и живописный Людовинский пруд с набережной Москвы-реки.

Проект застройки территории площадью 72 гектара предполагает не только жилье: там возведут четыре детских сада на 1400 мест, три школы, рассчитанные в сумме на три тысячи учеников, современную поликлинику для взрослых и детей, а также спортивный комплекс с бассейном.

Для автомобилистов предусмотрят просторные многоуровневые паркинги.