ЖК «1-й Химкинский» построят в квартале Ивакино в Химках

В Химках продолжается реализация жилого проекта «1-й Химкинский», который возводит группа компаний ФСК под брендом «1-й ДСК». Общая площадь будущей застройки достигает порядка 95 тысяч квадратных метров.

В комплексе предусмотрено свыше 1,2 тысячи квартир. В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что строительство началось с корпуса № 1.3, который входит в число трех жилых зданий проекта. Его площадь превышает 45 тысяч квадратных метров, внутри разместят более 500 квартир.

В доме уже завершили ряд важных этапов: установили оконные конструкции и сантехнические кабины. Подземный уровень отвели под парковку почти на 260 автомобилей и кладовые помещения, а первые этажи займут коммерческие объекты.

Параллельно строят корпус № 1.4 — более крупное здание площадью около 50 тысяч квадратных метров. Там расположат почти 700 квартир. Для автомобилистов предусмотрели подземную стоянку более чем на 200 мест.

Входные группы планируют сделать функциональными: появятся зоны для работы и общения, а также специальные пространства для ухода за домашними животными.

Архитектурная особенность комплекса — значительное количество квартир с окнами сразу на несколько сторон света, что улучшает естественное освещение. Внутренние дворы будут закрыты для посторонних людей и автомобилей: там оборудуют детские площадки, зоны отдыха и пространства для занятий спортом.

«1-й Химкинский» развивают на территории около 115 гектаров в квартале Ивакино и рассматривают как часть комплексного освоения района. В рамках проекта планируется не только строительство жилья, но и формирование полноценной городской среды: появятся прогулочные и велосипедные маршруты, общественные пространства, а также благоустроенная зона возле Химкинского леса.