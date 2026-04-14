Жюри оценило программы развития школ на конкурсе «Капитаны образования

14 апреля в Министерстве образования Московской области состоялось итоговое слушание проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Основной темой обсуждения стала стратегия перехода образовательных учреждений в эффективный режим работы, о чем информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

На протяжении нескольких месяцев 11 команд, сформированных из управленцев и педагогов Московской области, анализировали образовательную ситуацию в школах городских округов Королев и Одинцово. По итогам исследования участники представили экспертному жюри детально проработанные программы развития и практические рекомендации по улучшению управления и образовательных результатов.

Члены конкурсной комиссии высоко оценили уровень проработки антикризисных планов и умение участников отстаивать свою позицию. Лучшие наработки будут рекомендованы для внедрения в муниципалитетах, а авторы наиболее перспективных программ пополнят кадровый резерв региона.