Жюри определило лауреатов второго тура конкурса «Учитель года Подмосковья»

10 апреля 2026 года завершился второй тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Участники прошли два испытания: «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

На «Мастер-классе» педагоги представили авторские методики и практические приемы, доказавшие свою эффективность. Жюри оценивало актуальность и методическую обоснованность, практическую применимость, информационную и речевую культуру, творческий подход к подаче материала и организацию обратной связи с аудиторией.

Второе испытание — «Вопрос учителю года» — прошло в формате пресс-конференции. Вопросы финалистам поступали от учеников, студентов, родителей обучающихся и коллег-педагогов. Школьники спрашивали о чтении и роли юмора на уроке, будущие педагоги — как сделать урок увлекательным.

По итогам второго тура жюри определило пятерых лауреатов: * Али Алиев, учитель информатики из Орехово-Зуевского городского округа; * Алена Гайда, учитель русского языка и литературы из городского округа Клин; * Юлия Никитина, учитель начальных классов из городского округа Котельники; * Карина Одинцова, учитель химии из Наро-Фоминского городского округа; * Александр Фомичев, учитель английского языка из муниципального округа Чехов.

Лауреаты примут участие в заключительном этапе, который пройдет в сентябре. Победитель представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».