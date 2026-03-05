Жизнь и судьба труженицы тыла Анны Павловны Шаровой

В преддверии Международного женского дня особое внимание уделяется историям женщин, чья жизнь стала примером силы и мужества. Одной из таких женщин является Анна Павловна Шарова из деревни Курово Московской области.

Когда началась Великая Отечественная война, Анне было всего десять лет. Она была четвертым ребенком в большой семье. В условиях голода и холода Анна вместе с матерью отправилась работать в огородную бригаду колхоза.

Анна Павловна вспоминает, что в те годы они ели только картошку. Ей пришлось рано повзрослеть и забыть об играх. После Победы она недолго проработала в колхозе и уехала на фабрику «Красный Восток» в Зарайск, где встретила своего будущего супруга. Вместе они прожили 65 лет.

Вырастили сыновей, а теперь радуются трем внукам и двум правнукам. Международный женский день в их семье всегда отмечали скромно, вдвоем. Самым дорогим подарком был приезд детей.

На вопрос о том, какой должна быть настоящая женщина, Анна Павловна ответила: «Смелой, ловкой и хозяйственной. А еще... любящей. Не просто мужа или детей, а всех людей вокруг».

Оглядываясь на свой долгий путь, полный потерь и надежд, Анна Павловна желает всем женщинам здоровья, добра и большой любви, которая помогает пережить любые испытания.