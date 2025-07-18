Животноводы в Озерах внедрили новую систему вентиляции в коровниках

Животноводы в Озерах приступили к профилактике теплового стресса у коров. Фермеры внедрили комбинированные системы — вентиляцию, орошение и контроль микроклимата в помещениях.

По словам животноводов, у коров во время жары могут ухудшиться показатели и снизиться надой.

«Также высокие температуры влияют на качество молока — в нем уменьшается содержание жира и белка. Для минимизации риска теплового стресса агрохолдинг „ОСП агро“ реализует комплекс мер, направленных на создание комфортного микроклимата для животных», — рассказали на предприятии.

Например, в коровнике на молочной ферме в Сенькове установили систему кросс-вентиляции — 84 прибора вдоль 186-метровой стены. Теперь, когда на улице +32 градуса, в помещении показатель держится на +22. Охлаждение усиливается за счет системы мелкодисперсного орошения водой — окропление животных водяной пылью. Это позволяет избавиться от сухости, отогнать насекомых и снизить запыленность.

На ферме Сенницы-1 оборудовали туннельную вентиляцию. Холодный воздух поступает в помещение коровника сквозь вентиляционные решетки в торцевой стене здания, смешивается с воздухом коровника и удаляется 20 вентиляторами на противоположной стене.

У животных на всех фермах есть круглосуточный доступ к прохладной воде, поилки чистят регулярно. Коров кормят более двух раз в день. При этом чувство голода постоянно стимулируют за счет пододвигания кормушек.

«В результате коровы съедают больше корма, повышаются надои и улучшается качество молока», — отмечают животноводы.