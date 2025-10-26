Животноводы агрохолдинга в Озерах увеличили производство молока

Сельскохозяйственное предприятие показывает устойчивый рост объемов производства молока в этом году. Значительное увеличение показателей аграрии связывают с наращиванием поголовья скота и повышением среднесуточных надоев на одну фуражную корову.

За первые девять месяцев этого года общий объем молочной продукции составил 43 тысячи тонн, что на 708 тонн выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«Еще несколько лет назад животноводы получали 120-130 тонн молока в сутки, что считалось на уровне плановых показателей. На сегодняшний день эти цифры достигли уже 153 тонн, и специалисты стремятся повысить их до 200-210 тонн в сутки. При этом наши предприятия — „Емельяновка“ и „Сосновка“, то есть две из трех ферм, входящих в состав агрохолдинга, на данный момент достигли этой цели», — поделился президент «ОСП агро» Игорь Исаев.

Сегодня продукция озерского сельскохозяйственного предприятия составляет 10% от общего объема производства молока в Подмосковье.