Животноводческий комплекс построят в Ступине благодаря соглашению на ПМЭФ

В Ступине построят животноводческий комплекс и площадки для выращивания молодняка молочных пород под названием «Большое Алексеевское». Об этом договорились на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр, подписав соглашение о сотрудничестве.

«Мы, со своей стороны, окажем поддержку, планируем возместить затраты на инженерную инфраструктуру, технику, оборудование. Объем вложений в проект предполагает порядка 4,4 миллиарда рублей инвестиций, а кроме того, будет создано 120 новых рабочих мест», — отметил губернатор.

Для компании комплекс в Ступине станет вторым. Прошлый, «Бортниково», запустили два года назад тоже благодаря подписанию на ПМЭФ. В прошлом году на предприятии произвели более 42,5 тысячи тонн молока.

Сейчас на ферме «Бортниково» содержат более 8000 животных, в их числе 3800 фуражных коров (в основном голштинской породы). Среднесуточный надой составляет 126 тонн сырого молока. Его используют для поставок на перерабатывающие предприятия региона. Также для скота там выращивают травы, зерно, корнаж и пшеницу на 15 тысячах гектарах.

Президент «ЭкоНивы» отметил, что уже существующий комплекс не только вносит достойный вклад в развитие компании и обеспечивает рост производстсва молока в регионе, но и выступает объектом агротуризма.

«На комплексе действует экскурсионный проект, который знакомит горожан с современным молочным производством. Для многих посетителей это уникальная возможность увидеть настоящих телят и коров и узнать, откуда берется молоко в магазине», — сказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Строительство второго комплекса в Московской области должны начать в следующем году в случае благоприятных экономических условий. Проект рассчитан на 3550 коров и вместит до 5100 телят.