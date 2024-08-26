Живопись, графику и скульптуры представили на выставке в «Новом Иерусалиме» в Истре

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект «Культурный полюс. Таруса», объединяющий более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и мозаики, открылся в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Главная цель проекта — введение в научный оборот термина «Тарусская школа» и демонстрация Тарусы как явления, объединяющего художников разных стилей, сохраняя при этом уникальный почерк каждого. Директор музея Анна Антипенко отметила, что работы из фондов «Нового Иерусалима», включая ранее не выставлявшиеся, органично вписались в экспозицию, что подчеркивает не только уникальность Тарусы, но и богатство музейной коллекции.

В экспозиции представлены работы Василия Поленова, редко выставлявшиеся произведения Николая Крымова, Марии Якунчиковой, Виктора Борисова-Мусатова и других художников. Проект сопровождается образовательной программой с мастер-классами и встречами с художниками.

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