Жительницы Подольска прошли 17 тысяч маммографических исследований с начала года
С начала года жительницы Подольска прошли 17 542 маммографических исследования. По их результатам врачи обнаружили 152 злокачественных новообразования.
В настоящее время на учете с раком молочной железы в городском округе состоят 1736 женщин.
На этот вид приходится около 20% всех злокачественных опухолей у женщин. Современные методы позволяют успешно лечить заболевание, однако эффективность терапии во многом зависит от своевременной диагностики. При позднем обращении возможности врачей могут быть ограниченны.
К факторам риска относят наследственную предрасположенность, особенности репродуктивного здоровья, высокую плотность тканей молочной железы, длительный прием оральных контрацептивов, воздействие химических канцерогенов, курение и частое употребление алкоголя. Специалисты также отмечают, что заболевание все чаще диагностируют у молодых женщин.
При любых изменениях формы, внешнего вида или структуры молочной железы необходимо обратиться к терапевту. При наличии показаний он направит пациентку к онкологу.
Онколог назначит обследование, а в случае выявления патологии — биопсию, чтобы определить тактику лечения. Раннее выявление позволяет выполнить органосохраняющую операцию без удаления молочной железы, минимизировать удаление лимфоузлов и спланировать необходимую терапию, не причиняя вреда здоровью.
Роман Литвинов
заместитель главного врача, главный специалист-онколог Подольской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук
Снизить риск развития заболевания помогают физическая активность, продолжительное грудное вскармливание, отказ от курения и алкоголя, а также осторожное применение гормональных препаратов под контролем врача.
Регулярное самообследование и прохождение диспансеризации позволяют своевременно обнаружить тревожные изменения и избежать тяжелых последствий.