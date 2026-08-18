Жительницы Подольска прошли 17 тысяч маммографических исследований с начала года

С начала года жительницы Подольска прошли 17 542 маммографических исследования. По их результатам врачи обнаружили 152 злокачественных новообразования.

В настоящее время на учете с раком молочной железы в городском округе состоят 1736 женщин.

На этот вид приходится около 20% всех злокачественных опухолей у женщин. Современные методы позволяют успешно лечить заболевание, однако эффективность терапии во многом зависит от своевременной диагностики. При позднем обращении возможности врачей могут быть ограниченны.

К факторам риска относят наследственную предрасположенность, особенности репродуктивного здоровья, высокую плотность тканей молочной железы, длительный прием оральных контрацептивов, воздействие химических канцерогенов, курение и частое употребление алкоголя. Специалисты также отмечают, что заболевание все чаще диагностируют у молодых женщин.

При любых изменениях формы, внешнего вида или структуры молочной железы необходимо обратиться к терапевту. При наличии показаний он направит пациентку к онкологу.